11 листопада Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Авраамія Ростовського

Преподобний Авраамій, архімандрит Ростовський, у миру Аверкій, з юних років пішов з батьківського дому і вступив на шлях християнського подвижництва. Після прийняття чернецтва, Авраамій оселився в Ростові на березі озера Неро.

У Ростовській землі тоді було багато язичників, і преподобний посилено трудився над розповсюдженням істинної віри. Недалеко від келії святого було капище, де язичники поклонялися кам'яному ідолу Велесу, який наводив страх на жителів Ростова.

У дивному видінні перед Авраамієм з'явився святий апостол Іоанн Богослов і дав йому жезл, увінчаний хрестом, яким преподобний знищив ідола.

На місці капища святий Авраамій заснував обитель на честь Богоявлення і став її настоятелем. У пам'ять явління преподобний побудував храм в ім'я апостола Іоанна Богослова. Багато язичників, які були переконані святим Авраамієм, хрестилися. Особливо великим був його вплив на дітей: він навчав їх грамоті, наставляв у законі Божому, хрестив.

Його життя було повсякденним подвигом молитви і праці на користь братії: він рубав дрова для пекарні, стирав одяг ченців, носив воду для кухні. Преподобний преставився в глибокій старості і був похований у храмі Богоявлення. Його святі мощі були відкриті при великому князя Всеволоді.

Тропар

Просветився Божественною благодатию, неверныя люди наставил еси к свету Богоразумия: и по смерти сияя светлостию жития твоего, источаеши исцеления притекающим с верою к тебе, Авраамие отче наш, Христа Бога моли даровати нам велию милость.

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