10 листопада - пам'ять святої мучениці Параскеви

Свята мучениця Параскева, яку називають П'ятницею, жила в третьому столітті в Іконії в багатій і благочестивій сім'ї.

Батьки святої особливо виділяли день страждань Господніх - п'ятницю, тому і назвали доньку, яка народилася в цей день, Параскевою, що в перекладі з грецької і означає - П'ятниця.

Юна Параскева дала обітницю безшлюбності, тому що захотіла присвятити все своє життя Богу і для просвіти язичників світлом віри Христової.

За сповідання православної віри озлоблені язичники схопили її і привели до міського правителя. Тут їй запропонували принести жертву язичницькому ідолу, але преподобна дала рішучу відмову.

За це вона терпіла великі муки: прив'язавши до дерева, її тіло мучили залізними цвяхами. Потім, всю поранену до кісток, святу кинули в темницю. Бог не залишив святу страждальницю і чудесно зцілив її понівечене тіло. Кати незважаючи на чудо зцілення, яке сталося на їхніх очах, продовжували мучити Параскеву і, нарешті, відтяли їй голову.

Свята Параскева П'ятниця завжди користувалася в православного народу особливою любов'ю і шануванням. Ікони святої мучениці охороняють сімейне благополуччя і щастя.

За церковним віруванням, свята Параскева - покровителька полів і худоби. Тому в день її пам'яті прийнято приносити до церкви для освячення плоди, які потім зберігаються як святиня до наступного року. Крім того, святій Параскеві моляться про збереження худоби. Свята Параскева - цілителька людей від самих тяжких душевних і тілесних хвороб.

Тропар

Премудрая и всехвальная Христова мученица Параскева, мужескую крепость приимши, женскую же немощь отвергши, диавола победи и мучителя посрами, вопиющи и глаголющи: приидите, тело мое мечем ссецыте и огнем сожгите, аз бо, радующися, иду ко Христу, Жениху моему. Тоя молитвами, Христе Боже, спаси души наша.

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