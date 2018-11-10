10 листопада православні християни з любов'ю звертаються до святителя Димитрія, митрополита Ростовського

Святитель Димитрій, митрополит Ростовський, в миру Данило Савич Туптало, народився в грудні 1651 року в містечку Макарові, недалеко від Києва, у благочестивій сім'ї і виріс глибоко віруючим християнином.

У 1662 році, незабаром після переїзду батьків у Київ, Данило був відданий в Києво-Могилянську колегію, де вперше розкрилися дарування і неабиякі здібності талановитого юнака. Він успішно вивчив грецьку і латинську мови і ряд класичних наук. 9 липня 1668 року Данило прийняв чернецтво з іменем Димитрій на честь великомученика Димитрія Солунського.

До весни 1675 року він проходив чернечий послух у Київському Кириловому монастирі, де почалася його літературна та проповідницька діяльність. Чернігівський архієпископ Лазар (Баранович) висвятив Димитрія 23 травня 1675 року в сан ієромонаха. Протягом декількох років ієромонах Димитрій трудився, проповідуючи Слово Боже, в різних монастирях і храмах України, Литви та Білорусії.

Деякий час він був ігуменом Максимовської обителі, а потім Батуринського Миколаївського монастиря, звідки у 1684 році був викликаний в Києво-Печерську Лавру.

Настоятель Лаври архімандрит Варлаам (Ясинський), знаючи високу духовну налаштованість свого колишнього учня і його освіченість, доручив ієромонахові Димитрію складання Четіїх-Міней, тобто Житій святих, на весь рік. З того часу все подальше життя святителя Димитрія було присвячене виконанню цієї подвижницької, грандіозної за своїми масштабами праці.

У 1701 році указом Петра I архімандрит Димитрій був викликаний до Москви, де 23 березня в Успенському соборі Кремля був хіротонізований на Сибірську митрополичу кафедру у місто Тобольськ. Але через деякий час із-за важливості наукової праці і слабкого здоров'я святитель отримав нове призначення в Ростов-Ярославський, куди прибув 1 березня 1702 року у якості митрополита Ростовського.

Після його смерті, яка настала 28 жовтня 1709 року, у нього не знайшли ніякого майна, окрім книг і рукописів. Зарахування святителя Димитрія, митрополита Ростовського до лику святих відбулося 22 квітня 1757 року.

Тропар

Православия ревнителю и раскола искоренителю, Российский целебниче и новый к Богу молитвенниче, списаньми твоими буих уцеломудрил еси, цевнице духовная, Димитрие блаженне, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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