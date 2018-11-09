9 листопада православні християни вшановують пам'ять преподобного Нестора Некнижного

Преподобний Нестор Некнижний, якого так назвали на відміну від преподобного Нестора Літописця, здійснював свій чернечий подвиг у XIV сторіччі в Дальніх печерах.

Залишивши світ і клопоти мирські, Нестор Некнижний так старанно служив Господу, що, слухаючи богослужіння, ніколи не дрімав, а коли молився, не думав ні про що інше, тільки про Бога і про те, що промовляв перед Богом.

Вдосконалюючись у подвигах благочестя, він удостоївся такого дару, що під час молитви бачив ангелів і Самого Христа, і дізнався про день смерті своєї.

Ім'я преподобного Нестора Некнижного згадується в загальній службі преподобним, мощі яких знаходяться в Дальніх печерах: «Слово Божие, вразумляющее человеки, не книжныя мудрости научи тя, Несторе святе, но вышния; ею же зрел еси при молитвах Ангелы, и кончину свою предвидел еси, тоя и нас причастники сотвори, молим тя, память твою почитающе».

Тропар

Чист и прав сый сердцем, и свят, преподобне Несторе, душею, прост же паки и не умея сам чести книг, сего ради чтущим я прилежне внимал еси и, оная в себе соблюдая, спешно тщался еси исправляти, яже яко разумен исполнив, обрел еси Царствие Небесное.

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