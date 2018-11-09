9 листопада - пам'ять святої мучениці Капітоліни Каппадокійської
00:09, 09 листопада 2018Свята
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Свята Капітоліна, походила з багатого та знатного роду. Вона роздала все своє майно бідним, а рабів відпустила на свободу.
Як християнка, вона була схоплена і посаджена у в'язницю. За відмову принести жертву ідолам святу стратили мечем.
Її служницю Еротіїду було побито палицями за те, що вона кинула в правителя каменем, заступаючись за свою пані.
Залишившись після мук неушкодженою, її також вбили мечем. Святі мучениці постраждали в 304 році.
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