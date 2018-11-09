9 листопада Православна Церква молитовно згадує преподобного Нестора Літописця (відео)

Преподобний Нестор Літописець народився в п'ятдесятих роках XI століття в Києві. Юнаком він прийшов до преподобного Феодосія і став послушником. Ігумен Стефан, наступник святого Феодосія, звершив над Нестором чернечий постриг.

Про його високий рівень духовного життя говорить те, що він у числі інших преподобних отців брав участь у вигнанні біса з Микити затворника, згодом Новгородського святителя. Преподобний Нестор глибоко цінував істинне знання, поєднане зі смиренням і покаянням. У монастирі преподобний Нестор ніс послух літописця.

У вісімдесятих роках він написав "Читання про життя та загибель блаженних страстотерпців Бориса і Гліба" у зв'язку з перенесенням їх святих мощей у Вишгород в 1072 році. Згодом преподобний Нестор склав житіє преподобного Феодосія Печерського, а в 1091 році, напередодні престольного свята Печерської обителі, ігумен Іоанн доручив йому викопати із землі для перенесення в храм святі мощі преподобного Феодосія.

Він говорить про перше згадування російського народу в церковних джерелах - у 866 році, при святому патріарсі Константинопольському Фотії; оповідає про створення слов'янської грамоти святими рівноапостольними Кирилом і Мефодієм, про Хрещення святої рівноапостольної Ольги в Константинополі.

Літопис преподобного Нестора зберіг для нас розповідь про перший православний храм у Києві, про сповідницький подвиг святих варягів-мучеників, про "випробування вір" святим рівноапостольним Володимиром і Хрещення Русі у 988 році. Час преподобного Нестора був нелегким. Преподобний Нестор був очевидцем розгрому Печерської обителі в 1096 році.

У літописі дано богословське осмислення вітчизняної історії. Отець Нестор помер близько 1114 року, заповівши печерським ченцям-літописцям продовження своєї великої праці. Він був похований у Ближніх печерах преподобного Антонія Печерського.

Святий Нестор є покровителем Київських духовних шкіл, які розташовані на території Києво-Печерської обителі. Студенти з вірою і любов'ю щодня звертаються до святого, з проханням про допомогу і підтримку в нелегкій справі осягнення богословських наук.

Тропар

Мученик Твой, Господи, Нестор во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего, имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости: того молитвами спаси души наша.

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