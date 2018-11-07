7 листопада Православна Церква молиться святим мученикам Маркіяну і Мартирію

Святі мученики Маркіян і Мартирій служили в Константинопольському соборі.

Маркіян був читцем, а Мартирій іподияконом; обидва вони несли також послух в якості секретарів Патріарха Павла Сповідника.

Єретики-аріяни таємно стратили праведного Патріарха Павла, а його кафедру передали єретику Македонію. Єретики намагалися залучити святих Маркіяна та Мартирія на свій бік, але всі їхні зусилля були марними.

Тоді вони стали погрожувати обмовити юнаків перед імператором, залякували тортурами і смертю. Але святі твердо сповідували Православ'я.

Маркіян і Мартирій були засуджені до смерті. Перед смертю мученики гаряче помолилися Богу. Після молитви мученики з тихою радістю опустили голови під меч.

Святі тіла були благоговійно поховані православними християнами. Пізніше, за вказівкою святого єпископа Іоанна Златоуста, останки святих мучеників перенесли у спеціально збудовану церкву.

Тропар

Мученик двоица единонравная, Маркиан с Мартирием славным, Ариево нечестие разрушиша и Соприсносущна Сына Отцу и Духови веровати научиша, Павлу повинующеся, истинных повелений учителю, темже мечем убиени, умроша, и присно со Христом живуще, о нас Того молят спасти души наша.

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