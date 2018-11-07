7 листопада - пам'ять преподобного Мартирія, диякона Печерського

Ім'я преподобного Мартирія, який був ієродияконом в Києво-Печерській обителі, згадується у сьомій пісні канону преподобним Дальніх печер.

У піснеспіві прославляються його працьовитість, чесність і сердечна чистота, а також дар вигнання бісів та зцілення різних тілесних хвороб.

Мощі преподобного знаходяться в Дальніх печерах.

Тропар

Служивый в чину диаконства Господеви добре, честный иеродиаконе Мартирие, и тамо яко слуга Господень обретыйся, идеже и Господь твой, молися Ему и о нас, да подаст нам велию милость.

Проект "Православні свята" реалізований "УНІАН-Релігії" за сприяння Київської Духовної Академії і Семінарії. При використанні матеріалу посилання на джерело обов'язкове.