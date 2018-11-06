6 листопада православні шанують образ Пресвятої Богородиці "Всіх скорботних Радість"

Ікона Божої Матері "Всіх скорботних Радість" прославилася чудотворінням в 1688 році.

Рідна сестра патріарха Іоакима, на імˈя Євфимія жила в Москві і довгий час страждала невиліковною хворобою.

Одного разу вранці, під час молитви, вона почула голос: "Євфимія! Йди в храм Преображення Сина Мого; там є образ, іменований "Всіх скорботних Радість". Нехай священик відслужить молебень з водосвяттям, і отримаєш зцілення від хвороби".

Євфимія, дізнавшись, що така ікона, дійсно, є в Москві, у храмі Преображення на Ординці, виконала веління Пресвятої Богородиці - і зцілилася.

Це сталося 24 жовтня 1688 року.

Тропар

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы.

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