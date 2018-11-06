6 листопада - день пам'яті святого мученика Арефи і всіх, хто з ним постраждав

Мученик Арефа і з ним 4299 мучеників постраждали заради Господа Ісуса Христа в шостому столітті. Арефа був правителем міста Неграна в Гравії, жителі якого були християнами.

Аравійський цар, іудей Дунаан, вирішив знищити християнство в країні і видав указ про вбивство всіх послідовників Христа. Жителі Неграна залишилися вірними Господу, і Дунаан прийшов з великим військом, щоб знищити місто.

Не зумівши взяти християнське місто силою, Дунаан пішов на обман, поклявшись, що не буде примушувати християн переходити в іудейство, а лише обкладе Негран даниною.

Жителі міста не послухались поради святого Арефи і, повіривши, відкрили ворота. Наступного дня Дунаан наказав розпалити величезне вогнище, кинути туди всіх кліриків церкви міста, щоб залякати інших християн. Так спалили 427 осіб.

Правитель Арефа та інші старійшини були посаджені у в'язницю. Потім мучитель розіслав по місту своїх людей, щоб звертати християн в іудейство. За відмову більше чотирьох тисяч християн-чоловіків, жінок, старих і дітей прийняли за Христа Спасителя мученицьку смерть.

Тропар

Мужествовавше во Христе противу безбожнаго царя, мученицы святии, и того неверие иудейское во Христа обличивше, прияша мук томление и главам усечение; тем восхвалиша тя Ангели, и верных роди тя прославляют, Арефо, и пострадавших с тобою, яко молящихся присно о душах наших.

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