Православні святкують пам'ять Казанської ікони Божої Матері

У неділю 4 листопада, Православна Церква святкує пам'ять Казанської ікони Божої Матері.

У червні 1579 року місто Казань охопила страшна пожежа. Через деякий час дівчинці Мотроні почала являтися Божа Мати з повелінням відшукати Свій образ на одному з попелищ, пише сайт журналу "Фома".

Після першого явління Богородиці дівчинці ніхто не повірив, проте Матір Божа являлася Матроні ще і ще. Лише після неодноразових наполегливих звернень мами дівчинки до місцевого єпископа почалися пошуки.

У результаті, образ, загорнутий у сукно, був знайдений на одному з попелищ. На місці віднайдення ікони за указом царя був побудований Богородицький дівочий монастир.

Перед Казанською іконою Божої Матері люди неодноразово молилися про захист від нападу ворогів. З такою молитвою і чудовою допомогою Богородиці пов'язують звільнення Москви від поляків у 1612 році, перемогу під Полтавою у 1709 році, а також перемогу у війні з Наполеоном у 1812 році.