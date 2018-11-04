4 листопада - день пам'яті святого рівноапостольного єпископа Ієрапольского Аверкія

Святий рівноапостольний Аверкій, єпископ Ієрапольський, чудотворець, прославився в другому столітті у Фрігії. Місто Ієраполь у ті часи населяли, в основному, язичники.

Святитель молився Господеві про спасіння їх душ і звернення до Істинного Світла. Одного разу йому з'явився ангел, який повелів святому Аверкію зламати ідолів у язичницькому капищі.

Святий із завзяттям виконав повеління Боже. Почувши, що ідолопоклонники хочуть вбити його, святитель прийшов на місце народних зборів і відкрито засудив оману язичників. Язичники намагалися схопити святителя. У цей час в юрбі закричали три біснуватих юнаки.

Народ прийшов у замішання, святитель молитвою вигнав з них бісів. Бачачи юнаків здоровими, жителі міста попросили святителя Аверкія навчити їх християнській вірі, а потім прийняли святе хрещення.

Після цього святитель відправився по сусідніх містах і селах, зцілюючи хворих та проповідуючи про Царство Боже. З проповіддю він обійшов Сирію, Кілікію, Месопотамію, відвідав Рим і скрізь навертав до Христа безліч людей. Святитель Аверкій за свої великі труди названий рівноапостольним.

Тропар

Истины проповедник и чудотворец дивен показался еси, сирот отец и нищих заступник, бодрый пастырь словеснаго стада, бесом страшен, всех убо от тех нападений заступай, вопиющих ти: Аверкие отче наш, моли Христа Бога, да спасет души наша.

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