3 листопада - день пам'яті преподобного Іларіона Гдовського і Псковоєзерського

Преподобний Іларіон Гдовський, Псковоєзерський, був учнем преподобного Євфросинія Псковського.

В 1460 році він заснував на березі річки Жовчі, недалеко від Гдова, Озерський Покровський монастир.

Обитель знаходилася на кордоні з Лівонським орденом, тому ченці постійно зазнавали нападу войовничого ордена.

Незважаючи на важкі умови і брак коштів, преподобний Іларіон завів у монастирі високе благочестя. Разом з тим велися великі роботи по зміцненню та благоустрою обителі.

Преподобний Іларіон преставився 28 березня 1476 року і був похований біля північних дверей іконостасу в храмі Покрови Пресвятої Богородиці в заснованому ним монастирі.

Згодом в обителі був побудований храм на честь Різдва Христового, лівий боковий вівтар якого називався іменем засновника Гдовського монастиря.

Тропар

В молитвах бодрствуя, пресветлый храм Духа Святаго был еси, темже и чудотворец предивный явился еси, преподобне отче наш Иларионе. О нас моли Христа Бога светом Божественнаго познания просветити ны и спасти души наша.

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