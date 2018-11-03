3 листопада - пам'ять преподобного Іларіона Печерського

Преподобний Іларіон, схимник Печерський, був помічником і учнем преподобного Феодосія.

Наслідуючи свого вчителя, преподобний Іларіон дні і ночі зі сльозами молився Богу і дотримувався суворого посту.

Сучасники знали його як книгописаря, який працював над переписуванням книг у келії преподобного Феодосія.

У цей час наставник співав псалми і пряв вовну. Преподобний Іларіон жив в одинадцятому столітті і після смерті був похований у Дальніх печерах.

Тропар

Воистину достойне наречен был еси Иларион, тихостен бо и кроток нрав по имени твоему имел еси, блаженне, имже кроткому Господу Иисусу благоугодив, молися Ему о нас рабех твоих.

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