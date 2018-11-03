3 листопада Православна Церква згадує перенесення мощей святителя Іларіона Меглинського (відео)

Перенесення мощей святителя Іларіона, єпископа Меглинського, у болгарське місто Тирнов відбулося в 1206 році. До цієї події тіло святителя перебувало в місті Мегліні.

Святитель Іларіон отримав гарне християнське виховання. У вісімнадцять років він пішов у монастир, де незабаром за доброчесне й суворе життя був обраний настоятелем.

Він постійно закликав ченців не гаяти дорогого часу, призначеного для порятунку. Особливо наполегливо викорінював Іларіон пияцтво.

У 1134 році він був висвячений в єпископа Меглинського. У цей час у Болгарії поширилася богомільська єресь.

Святитель Іларіон з апостольською ревністю й старанною молитвою встав на боротьбу з лжевченням.

Багато єретиків після святительської настанови залишили лжевчення і повернулися в лоно Святої Церкви. Святитель преставився в 1164 році.

Тропар

Чудо явився извещения, делы возсиял еси добродетелей Божиих, монашествующих лики упасл еси, архиерейская седалища изчистил еси, еретическаго же нападания не усумневся, церкви Христовы воздвигл еси, преподобне Иларионе, умер, яко спя, тело же твое цело и нетленно соблюдено бысть, и подает цельбы болящим от различных недуг, и демоны прогоняет, сего ради молим тя: моли спастися душам нашим.

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