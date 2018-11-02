2 листопада - пам'ять праведного отрока Артемія Веркольского (відео)

Праведний Артемій Веркольский народився в селищі Верколеі Двінського округу в 1532 році.

Батьки хлопчика були благочестивими людьми, і сам Артемій ріс терплячим, лагідним і старанним до всіх добрих справах.

23 червня 1545 року тринадцятирічного Артемія, і його батька застала в полі гроза. При одному з ударів грому отрок Артемій упав мертвий.

Люди подумали, що це знак суду Божого, і тому залишили тіло в сосновому лісі без поховання. Через 28 років сільський клірик побачив світло над місцем, де лежало нетлінне тіло праведного Артемія.

Святі мощі, які незабаром перенесли в храм, стали джерелом багатьох зцілень. Пізніше в цьому селищі був заснований монастир, названий Веркольским.

Тропар

Вышняго повелением, тученосным облаком, небо помрачившим и молниям блистающим, грому же возшумевшу с прещением, испустил еси душу твою в руце Господеви, премудре Артемие, и ныне предстоиши Престолу Владыки всех, иже верою и любовию приходящим к тебе, подай исцеление всем неотложно и моляся Христу Богу, спастися душам нашим.

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