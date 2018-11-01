1 листопада - день пам'яті блаженної Клеопатри

Блаженна Клеопатра походила із села, розташованого біля гори Фавор у Палестині. Вона була сучасницею святого мученика Уара і бачила його добровільні муки.

Після страти блаженна перевезла тіло святого мученика на свою батьківщину і з почестями поховала його.

У Клеопатри був єдиний улюблений син Іоанн, який отримав почесну офіцерську посаду. Він раптово помер. Клеопатра з гіркими риданнями звернулася до мощів святого мученика Уара, благаючи його про воскресіння сина.

Коли Клеопатрі уві сні з'явилися Уар і її син Іоанн, у світлих шатах з вінцями на головах, вона зрозуміла, що Господь прийняв її сина в небесне воїнство, і втішилася.

Після цього блаженна Клеопатра стала жити при храмі, побудованому нею над мощами святого мученика Уара і її сина Іоанна. Вона роздала свій маєток убогим і проводила час у молитві та пості. Через сім років праведного життя блаженна померла в першій половині четвертого століття.

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