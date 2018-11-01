1 листопада - пам'ять святого пророка Божого Іоіля (відео)
00:07, 01 листопада 2018Свята
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Святий пророк Іоіль є одним з числа дванадцяти малих пророків. Він походив з роду Рувима і жив за 800 років до Різдва Христового.
Їм було передбачене запустіння Єрусалиму.
Святий пророк говорив, що на всяку плоть буде виливатися Святий Дух по вірі в Ісуса Христа, Спасителя світу.
Тропар
Предведый Божие пришествие во плоти и наитие Духа Святаго и грядущий Суд предсказавый, пророче Иоиле: спасай молитвами твоими чтущия тя от всех скорбей.
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