1 листопада - пам'ять святого пророка Божого Іоіля (відео)

Святий пророк Іоіль є одним з числа дванадцяти малих пророків. Він походив з роду Рувима і жив за 800 років до Різдва Христового.

Їм було передбачене запустіння Єрусалиму.

Святий пророк говорив, що на всяку плоть буде виливатися Святий Дух по вірі в Ісуса Христа, Спасителя світу.

Тропар

Предведый Божие пришествие во плоти и наитие Духа Святаго и грядущий Суд предсказавый, пророче Иоиле: спасай молитвами твоими чтущия тя от всех скорбей.

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