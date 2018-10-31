31 жовтня - пам'ять святого апостола і євангеліста Луки (відео)

Святий апостол і євангеліст Лука, уродженець Антіохії Сирійської, апостол з числа сімдесяти, помічник святого апостола Павла в справі проповіді, а також лікар з освіченого грецького середовища.

Почувши про Христа, Лука прибув до Палестини і тут гаряче сприйняв спасительне вчення від Самого Господа.

У числі учнів святий Лука був посланий Господом на першу проповідь про Царство Небесне ще за життя Спасителя на землі. Після Воскресіння Ісус Христос явився святим Луці і Клеопі, які йшли в Емаус.

Апостол Лука взяв участь у другій місіонерській подорожі апостола Павла, і з тих пір вони були нерозлучні. Коли святого Павла залишили всі співробітники, апостол Лука продовжував ділити з ним всі труднощі проповідницького подвигу.

Після мученицької кончини первоверховних апостолів святий Лука залишив Рим і з проповіддю пройшов Ахайю, Лівію, Єгипет і Фіваїду.

У місті Фіви він мученицьки закінчив земний шлях. Переказ присвоює йому написання перших ікон Божої Матері. Святий Лука написав також ікони святих первоверховних апостолів Петра і Павла.

Євангеліє написане ним у 62-63 роках у Римі, під керівництвом апостола Павла. Він ретельно дослідив факти, широко використовував усне передання Церкви і розповіді Самої Пречистої Діви Марії.

Святий апостол написав також книгу Діянь святих апостолів у 62-63 роках у Римі. Книга Діянь, яка є продовженням Четвероєвангелія, оповідає про працю і подвиги святих апостолів після Вознесіння Спасителя.

Тропар

Апостольских деяний сказателя, и Евангелия Христова светла списателя, Луку препетаго, славна суща Христове Церкви, песньми священными святаго апостола похвалим, яко врача суща, человеческия немощи, естества недуги и язи душ исцеляюща, и молящася непрестанно за души наша.

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