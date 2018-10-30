30 жовтня - пам'ять святих мучеників і безсрібників Косми і Даміана

Святі мученики безсрібники Косма і Даміан Аравійські ходили по містах і проповідували Христа, зцілюючи хворих силою Христовою. За надану допомогу святі не брали жодної плати.

У Кілікії язичники схопили святих лікарів і привели до правителя Лісія. За відмову відректися від християнської віри правитель наказав жорстоко бити святих, а потім втопити в морі, але ангел Божий виніс їх з глибини на берег.

Тоді язичники обезголовили святих. Разом зі святими лікарями були закатовані їх брати Леонтій, Анфім і Євтропій. Тропар Святии безсребреницы и чудотворцы, Космо и Дамиане, посетите немощи наша: туне приясте, туне дадите нам.

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