29 жовтня православні звертаються з молитвою до преподобного Лонгіна Печерського
Преподобний Лонгін, воротар Печерський, проходив послух у Києво-Печерському монастирі.
Його молитовна старанність і смиренна працьовитість були винагороджені Господом. Печерський воротар сподобився дару прозорливості.
Людей, які приходили до лаври з добрими намірами він підбадьорював, а злих - нещадно викривав і приводив до покаяння.
Преподобний похований у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.
Тропар
Преподобне и Богоблаженне отче Лонгине, врат монастырских опасный хранителю, опаснейший же и неусыпный своих чувствий от всякаго мирскаго суетствия затворителю, моли нарекшаго Себе дверь Господа Славы, да отверзет нам дверь милости Своея.
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