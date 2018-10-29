29 жовтня православні звертаються з молитвою до преподобного Лонгіна Печерського

Преподобний Лонгін, воротар Печерський, проходив послух у Києво-Печерському монастирі.

Його молитовна старанність і смиренна працьовитість були винагороджені Господом. Печерський воротар сподобився дару прозорливості.

Людей, які приходили до лаври з добрими намірами він підбадьорював, а злих - нещадно викривав і приводив до покаяння.

Преподобний похований у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.

Тропар

Преподобне и Богоблаженне отче Лонгине, врат монастырских опасный хранителю, опаснейший же и неусыпный своих чувствий от всякаго мирскаго суетствия затворителю, моли нарекшаго Себе дверь Господа Славы, да отверзет нам дверь милости Своея.

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