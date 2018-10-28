28 жовтня православні християни моляться перед іконою Пресвятої Богородиці "Спорительниця хлібів"

Ікона Божої Матері "Спорительниця хлібів", написана з благословення старця Введенської Оптиної пустелі ієросхимонаха Амвросія. Цією іконою благословив отець Амвросій засновану ним недалеко від Оптиної пустелі Шамординську жіночу обитель на честь Казанської ікони Божої Матері. На цій іконі Божа Матір зображена сидячою на хмарах.

Її руки розкриті для благословення. Внизу - зібране поле, а на ньому серед трав і квітів стоять і лежать снопи жита. Старець Амвросій сам вказав день святкування в жовтні і назвав образ "Спорительниця хлібів". Перше чудо від святої ікони засвідчено в 1891 році, коли по всій Росії був голод через неврожай, а в Калузькій області і на полях Шамординської обителі хліб народився.

В 1892 році, вже після смерті старця Амвросія, його послушник Іван Федорович Черепанов послав список з ікони в П'ятницьку жіночу обитель Воронезької області. В тій місцевості була засуха і загрожував голод, але незабаром після того, як перед іконою "Спорительниця хлібів" був відслужений молебень, пішов дощ та засуха припинилася.

Тропар

Пречистая Дево Марие, Мати Царя небеси и земли, благоутробно призираеши на любящих Сына Твоего, Христа Бога нашего, и труждающихся во имя Его вечнаго ради спасения, и подаеши им вся обильно к наслаждению. Спорительнице сущи хлебов им, избавляя их всякия нужды и утеснения, и устрояя им, рабом Твоим сущим, избавление вечныя муки и жизнь вечную.

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