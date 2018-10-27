27 жовтня православні християни згадують преподобну Параскеву Сербську

Преподобна Параскева Сербська народилася в благочестивій болгарській сім'ї, яка жила в одинадцятому столітті в поселенні Епіват, поміж Силістрією та Константинополем.

Одного разу за богослужінням у храмі вона почула слова Господа, які вразили її до глибини дущи: "Хто хоче за мною йти, нехай відвернеться собе". З тих пір вона почала роздавати свій одяг убогим, за що зазнала багато прикрощів від рідних.

Після смерті батьків свята постриглася в чернецтво і пішла в Йорданську долину, де трудилася до глибокої старості. За два роки до смерті преподобній Параскеві з'явився ангел і сказав, щоб вона повернулася на батьківщину, що вона і виконала.

Свята померла мирно. Мощі її, знаходяться в соборному храмі в Яссах і ознаменувалися нетлінням і багатьма зціленнями.

Тропар

Пустынное и безмолвное житие возлюбивши, и во след Христа, Жениха твоего, усердно потекши, и Того благое иго во юности твоей вземши, Крестным знамением к мысленным врагом мужески вооружившися, постническими подвиги, постом, и молитвами, и слезными каплями углие страстей угасила еси, достославная Параскево: и ныне в Небеснем чертозе с мудрыми девами предстоящи Христу, моли о нас почитающих честную память твою.

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