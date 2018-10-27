27 жовтня - пам'ять святих мучеників Назарія, Гервасія, Протасія і Келсія

Святі мученики Назарій, Гервасій, Протасій і Келсій постраждали в царювання імператора Нерона, у першому столітті.

Святий Назарій народився в Римі і був хрещений єпископом Ліном. Ще в юності святий Назарій вирішив присвятити своє життя проповіді вчення Христового і наданню допомоги гнаним християнам.

З цією метою він покинув Рим, і прибув у Мілан. Відвідуючи християн у Медіоланській темниці, Назарій познайомився там з близнюками Протасієм і Гервасієм.

Брати-близнюки народилися в місті Медіолані, сучасному Мілані, у родині багатих римських громадян. Залишившись сиротами, їх батьки були закатовані за християнську віру, брати роздали майно бідним, відпустили на волю рабів і жили в пості і молитві.

За сповідання Христа язичники кинули їх у темницю. Святий Назарій полюбив близнюків і, як міг, полегшував їх страждання. За це язичники побили його і вислали з Медіолана.

Святий поїхав у Галію і там успішно проповідував християнство і звернув багатьох язичників. У місті Кимелі він хрестив сина однієї християнки на ім'я Келсій, який став йому вірним учнем і помічником у місіонерських трудах.

За проповідь християнства язичники віддали їхнім диким звірам, але звірі не чіпали святих. Потім намагалися втопити мучеників у море, але вони ходили по воді, як по суші. Воїни, які виконували кару, були так вражені, що самі прийняли християнство і відпустили святих мучеників.

Звільнені Назарій і Келсій пішли в Медіолан і завітали в темниці мучеників Гервасія і Протасія. Про це донесли Нерону. Той наказав обезголовити святих Назарія і Келсія. Незабаром після цього стратили і святих братів Гервасія і Протасія.

Через багато років, під час правління святого царя Феодосія в п'ятому столітті святитель Амвросій, єпископ Медіоланський, одкровенням згори, відкрив мощі святих мучеників. Святі мощі, які прославилися багатьма зціленнями, були урочисто перенесені в Медіоланський собор.

Тропар

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

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