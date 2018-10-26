26 жовтня - пам'ять святого мученика Карпа Фіатирського і всіх, хто з ним постраждав

Святі мученики Карп, єпископ Фіатирський, диякон Папіла, Агафодор і Агафоніка, сестра Папіли, постраждали в часи гоніння на християн імператора Декія в третьому столітті.

Правителю області, де жили святі, стало відомо, що Карп і Папіла не беруть участь у язичницьких святах. Він наказав привести порушників закону і спочатку спробував переконати їх в істинності римської релігії.

Святі відповідали, що непристойно почитати богів помилкових. Тоді суддя наказав роздягнути мучеників і в залізних ланцюгах водити їх по місту, а потім прив'язати до коней і волочити з Фіатіри в сусіднє місто Барди.

За Карпом і Папілою добровільно пішли Агафодор і Агафоніка. У Сардах Агафодора забили до смерті воловими жилами, а Карпу, Папілі і Агафоніці відрубали голови.

Святий Папіла за життя був відомий даром лікування хвороб; він і після своєї мученицької смерті подає зцілення всім, хто звертається до нього з вірою.

Тропар

Венченосцы явльшеся днесь в мире, премудрии, с Карпом Папиле, просвещаете всех, иже верою и веселием чтущих память вашу.

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