25 жовтня - пам'ять святих мучеників Прова, Тараха й Андроніка

Святі мученики Пров, Тарах і Андронік постраждали за Христа у 304 році в Кілікійському місті Тарсі.

На пропозицію язичників принести жертву ідолам святий Тарах, старий воїн відповів, що він приносить жертву Єдиному, Істинному Богу в чистому серці.

Проконсул бачив твердість святих у сповіданні істинної віри і віддав їх на тортури.

"Коли моє тіло страждає, говорив святий Пров, - тоді моя душа зцілюється і пожвавлюється". Мучителі довго знущалися над святими, а потім розрубали їх тіла на частини. Християни таємно взяли останки мучеників і поховали.

Тропар

Святых мученик исправлением Небесныя силы преудивишася, яко в теле смертнем, безтелеснаго врага силою Креста, подвизавшеся добре, победиша невидимо, и молятся Господу помиловатися душам нашим.

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