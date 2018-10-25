25 жовтня віруючі звертаються з молитвою до святителя Мартіна, єпископа Турського

Святитель Мартин Милостивий, єпископ Турський, жив у Франції. Він був названий Милостивим за свою добродійність та піклування про бідних.

До прийняття чернецтва Мартін був воєначальником при імператорі Юліані Відступнику в четвертому столітті й вирізнявся хоробрістю.

Коли варвари напали на імперію, за наказом імператора святий Мартін зі своїм загоном вийшов з міста, щоб воювати з ними. Зустрівши на дорозі жебрака, він віддав йому свою одежу.

Вночі святому явився Господь Ісус Христос і пообіцяв перемогу над ворогом, що незабаром і сталося. Імператор урочисто зустрів переможця й запропонував йому принести жертву ідолам у подяку за здобуту перемогу. Але святий Мартін сказав, що хоче принести жертву Христу, за допомогою якого переміг ворогів, і стати ченцем. Імператор відпустив святого.

Через сім років подвижницького життя святий Мартін був поставлений єпископом Турським. Святитель Мартін мав дар прозорливості. Він помер наприкінці четвертого століття.

Тропар

Правило веры и образ кротости воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина; сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче священноначальниче Мартине, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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