Православні відзначають Собор Оптинський старців (рос.)

Собор преподобных Оптинских старцев, являющихся целым сонмом подвижников XIX-XX веков, празднует Православная Церковь 24 октября.

Преподобные старцы подвизались в Оптиной пустыни — одном из центров церковной жизни, расположенном недалеко от города Козельск Калужской области.

"Самооправдание закрывает духовные очи, и тогда человек видит не то, что есть на самом деле".

Наследие Оптинских старцев является одним из духовных кладезей православия.

Одной из тем, которой уделяли внимание в своих поучениях преподобные отцы, стала молитва. Важность молитвы для человека и, в частности, для его спасения, условия, при которых она совершается наиболее благоприятно, а также духовные уровни молитвенного пути – все эти темы, так или иначе, оказались отражены в их наследии.

Из общего сонма святых старцев Оптиной пустыни наиболее известны своими поучениями преподобные Макарий (1788-1860), Антоний(1795-1865), Амвросий (1812-1891) и Анатолий Старший (Зерцалов) (1824-1894).

Помимо этих отцов, Оптина явила и других подвижников веры: преподобных Льва (1768-1841) (его память как раз отмечается 24 октября), Моисея (1782-1862), Илариона (1805-1873), Исаакия (1810-1894), Иосифа (1837-1911), Варсонофия (1845-1913), Анатолия Младшего (Потапова) (1855-1922), Нектария (1856-1928), а также исповедника Никона (1888-1931).

"Фома"