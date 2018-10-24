24 жовтня Церква вшановує пам'ять святого Феофана, єпископа Нікейського

00:09, 24 жовтня 2018
Свята
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Брати отримали чудову освіту, особливо захоплювалися філософією. Потім вони пішли до лаври святого Сави.

Тут преподобний Феофан був пострижений, а через кілька років став пресвітером. Святі брати прославилися як захисники іконошанування.

Вони відважно виконали доручення Єрусалимського Патріарха відправитися в Константинополь для викриття імператора-борця Лева Вірменина.

Згодом вони викривали і імператорів-іконоборців Михайла Балбу і Феофіла. Святим довелося винести ув'язнення, голод, тяжкі муки. Імператор Феофіл наказав розпеченими голками написати на їхніх обличчях вірші, які б ображали славних сповідників, тому їх і називають "Начертаними".

"Пиши, що хочеш, перед Страшним судом прочитаєш своє писання", - говорили імператору мужні брати. Феодора посадили у в'язницю, де він і помер, а Феофана відправили в заслання. З відновленням іконошанування преподобного Феофана повернули із заслання і висвятили на єпископа Нікейського.

Святитель написав близько 150 канонів, у тому числі прекрасний канон на захист святих ікон. Помер преподобний у спокої близько 850 року.

Тропар

Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, архиереов богодухновенное удобрение, Феофане премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Проект "Православні свята" реалізований "УНІАН-Релігії" за сприяння Київської Духовної Академії і Семінарії. При використанні матеріалу посилання на джерело обов'язкове.

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