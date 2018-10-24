24 жовтня Церква вшановує пам'ять святого Феофана, єпископа Нікейського

Преподобний Феофан сповідник, творець канонів, єпископ Нікейський, був молодшим братом преподобного Феодора Начертаного.

Брати отримали чудову освіту, особливо захоплювалися філософією. Потім вони пішли до лаври святого Сави.

Тут преподобний Феофан був пострижений, а через кілька років став пресвітером. Святі брати прославилися як захисники іконошанування.

Вони відважно виконали доручення Єрусалимського Патріарха відправитися в Константинополь для викриття імператора-борця Лева Вірменина.

Згодом вони викривали і імператорів-іконоборців Михайла Балбу і Феофіла. Святим довелося винести ув'язнення, голод, тяжкі муки. Імператор Феофіл наказав розпеченими голками написати на їхніх обличчях вірші, які б ображали славних сповідників, тому їх і називають "Начертаними".

"Пиши, що хочеш, перед Страшним судом прочитаєш своє писання", - говорили імператору мужні брати. Феодора посадили у в'язницю, де він і помер, а Феофана відправили в заслання. З відновленням іконошанування преподобного Феофана повернули із заслання і висвятили на єпископа Нікейського.

Святитель написав близько 150 канонів, у тому числі прекрасний канон на захист святих ікон. Помер преподобний у спокої близько 850 року.

Тропар

Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, архиереов богодухновенное удобрение, Феофане премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Проект "Православні свята" реалізований "УНІАН-Релігії" за сприяння Київської Духовної Академії і Семінарії. При використанні матеріалу посилання на джерело обов'язкове.