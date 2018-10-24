24 жовтня - пам'ять святого апостола Филипа

Святий апостол Филип, з числа сімдесяти, народився в Кесарії Палестинській, був одружений і мав дітей.

Після Зішестя Святого Духа апостоли поставили його на дияконське служіння в Єрусалимській Церкві і доручили, як і іншим шести дияконам, завідувати приношеннями віруючих і піклуватися про вдів, сиріт, убогих. Старшим серед них був святий архідиякон Стефан.

Коли почалися гоніння, і первомученика Стефана юдеї побили камінням, апостол Филип залишив Єрусалим. Він переселився в Самарію, і там успішно проповідував християнство.

У числі звернених апостолом був знаменитий Симон волхв, який після хрещення не відходив від Филипа. За вказівкою ангела Господнього апостол вирушив на дорогу, що сполучала Єрусалим з Газою, і там зустрів сановника цариці Ефіопської, якого теж звернув в християнство.

Святий апостол Филип невтомно проповідував Слово Боже в багатьох країнах Близького Сходу, розташованих поруч з Палестиною. В Єрусалимі апостоли висвятили його в сан єпископа і послали в Лідію, де він хрестив багатьох. Помер святий Филип в глибокій старості.

Тропар

Апостоле святый Филиппе, моли Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

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