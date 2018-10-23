23 жовтня - пам'ять святих мучеників Євлампія та Євлампії

Святі мученики Євлампій і Євлампія, рідні брат і сестра, жили на початку четвертого століття в місті Нікомидії.

Прочитавши указ імператора Максиміана про засудження кожного християнина на смертну кару, Євлампій обурився, що імператор замість боротьби з ворогами вітчизни озброюється проти своїх підданих. Юнака повели на суд і захотіли, щоб той відмовився від християнської віри.

За відмову Євлампія спочатку мучили залізними знаряддями, а потім поклали на розпечений залізний лист.

Раптово стараждалець виявив бажання відвідати язичницький храм. Судді зраділи, думаючи, що зломили дух юного християнина. У храмі Марса святий закликав Господа, щоб ідол був зруйнований. Він з гуркотом звалився на землю. Народ проголосив: "Єдиний Бог християнський, великий і сильний!" Святого знову почали мучити.

У цей час сестра страждальця Євлампія з'явилася перед суддями і оголосила, що вона теж християнка. Євлампій підбадьорював сестру, щоб вона не боялася мук. Після тортур брата і сестру кинули в розжарену піч, але Господь і від вогню зберіг їх. Нарешті, брата обезголовили, а сестра померла від мук.

Тропар

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

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