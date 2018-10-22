22 жовтня православні вшановують образ Пресвятої Богородиці "Корсунської"

В Ефесі зберігалася ікона Божої Матері, яка була написана святим євангелістом Лукою.

У 988 році, 9 жовтня, список цієї ікони був принесений з Корсуня, сучасний Херсонес, у Київ святим рівноапостольним князем Володимиром і отримав назву Корсунської ікони.

Пізніше ця ікона була перенесена до Новгорода, а звідти - у Москву, у Кремлівський Успенський собор. Інший подібний образ Божої Матері був принесений з Греції в Росію в 1162 році преподобною Євфросинією Полоцькою.

Свята Єфросинія заснувала в Полоцьку Спаську обитель. Коли вона дізналася, що в Греції є ікони, написані євангелістом Лукою, то відправила багаті дари грецькому імператорові та патріарху з проханням надіслати цю ікону.

Святий образ був відправлений на Русь з Ефесу. Ікону везли через Корсунь, і на прохання мешканців цього міста вона пробула там близько року, отримавши назву Корсунської.

У 1239 році дочка Полоцького князя Брячислава, Олександра, виходячи заміж за святого благовірного князя Олександра Невського, забрала цю ікону в місто Торопець.

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