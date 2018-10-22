22 жовтня - пам'ять праведного Авраама праотця і його племінника Лота

Після змішування Богом мов у Вавилоні люди, розділившись на багато народів, забули істинного Бога і стали поклонятися ідолам.

Тоді Господь сказав до Аврама: «Вийди із землі твоєї. З тебе вийде великий народ, і Я благословлю тебе, і звеличу ім'я твоє». З вірою і покорою прийнявши повеління Боже, Аврам вийшов з Ура Халдейського і зі своєю дружиною Сарою і племінником Лотом оселився в землі Ханаанській.

Незабаром Лот відокремився від Аврама, але місто, де він оселився, було захоплене ворогами, і Лот потрапив у полон. Аврам озброїв своїх рабів, розбив їх і звільнив Лота. Коли Аврам повертався з перемогою, назустріч йому вийшли царі. Мелхиседек, цар Салимський, священик Бога Всевышняго, виніс хліб і вино і благословив Аврама. Сам Господь був з Аврамом і уклав з ним завіт, сказавши: «Подивися на небо і порахуй зірки, якщо тільки можеш, стільки в тебе буде нащадків».

Коли Авраму виповнилося 99 років, Господь з'явився йому і сказав: «Я - Бог Всемогутній; ходи перед Лицем Моїм, і будь непорочний: і Я поставлю завіт Мій з тобою і дам тобі численне потомство. Тепер ти не будеш називатися Аврамом, але нехай буде тобі ім'я Авраам; бо Я зроблю тебе батьком багатьох народів. Дружині ж твоїй хай буде ім'я Сарра. І народить тобі сина, і ім'я йому буде Ісаак».

Біля діброви Мамре, де оселився Авраам, йому з'явився Господь під виглядом трьох мандрівників, прообраз Пресвятої Трійці. Прийнявши з почестями і щедро пригостивши гостей, Авраам знайшов благовоління Боже. Один з гостей сказав: «На наступний рік, коли я знову в цей час буду в тебе, у дружини твоєї буде син». Було відкрито Авраамові і про намір Господа погубити жителів міст Содому і Гоморри, які загрузли в гріхах. Авраам виклопотав позбавлення від кари своєму племінниу Лоту, який жив праведним життям у Содомі.

У будинок Лота прийшли два Ангели у вигляді мандрівників. Содомляни стали вимагати видачі їх. Тоді Ангели вразили содомлян сліпотою, а Лоту і його родичам звеліли йти з міста в гори. «Рятуй свою душу, не оглядайся назад», - сказали вони.

Після їхньго відходу Содом і Гоморра були вражені вогнем і сіркою з неба, і вся країна та перетворилася в солоне озеро, сьогодні Мертве море. Дружина Лота не виконала веління Ангела. Обернувшись назад, вона перетворилася в соляний стовп.

Коли Авраамові виповнилося сто років, Сара народила йому сина Ісаака. Тоді Авраам наказав своїй служниці Агарі, від якої в нього був син Ісмаіл, покинути будинок. Люблячи Авраама, Господь зробив від Ісмаїла численні аравійські народи. І ось після багатьох років життя Господь посилає Авраамові останнє випробування, яке перевершує сили звичайної людини. В

ипробовуючи віру Авраама, Бог сказав йому: «Візьми сина твого єдиного, якого ти любиш, Ісаака, і піди в землю Моріа і там принеси його в жертву на одній із тих гір, яку Я тобі покажу». Незважаючи на великий сум, Авраам послухався волі Господньої і прийшов із сином на гору Моріа. Він розклав багаття. І сказав Ісак до Авраама: «Батько мій! Ось вогонь та дрова, а де ж ягня на цілопалення?» Авраам відповів: «Бог нагледить ягня Собі, сину мій». Зв'язавши Ісаака, Авраам поклав його на жертівник, і, взявши ніж, простягнув свою руку, щоб заколоти його. Але в цей момент він почув голос Божий: «Авраам! Не піднімай руки на отрока, бо тепер Я знаю, що ти боїшся Бога, і не пожалів сина свого єдиного, для Мене». Авраам розв'язав Ісака, і, побачивши барана, який заплутався в кущах, приніс його в жертву.

Через кілька років померла Сарра, і Авраам вступив у новий шлюб з Хеттурою, від якої мав ще шістьох синів. Проживши сто сімдесят п'ять років, Авраам мирно віддав дух свій Господу Богу. Від нього, як родоначальника народу Юдейського, народився Сам Христос, і всі істинно віруючі в Христа називаються синами Авраама.

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