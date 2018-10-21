21 жовтня православні вшановують пам'ять преподобної Пелагії Антіохійської

Пелагія Антіохійська народилася в Антіохії сирійській та відрізнялася незвичайною красою.

До звернення до Христа вона вела легковажний і розбещений спосіб життя, була танцівницею і блудницею.

Одного разу єпископи Сирії з'їхалися на собор в Антіохію. У їхньому числі був єпископ Іліопольский Нонн, який керував Церквою палестинського міста Іліополь.

Єпископи попросили Нонна, як самого старого, прочитати проповідь перед народом. Коли єпископи вийшли з храму вони побачили натовп молодих людей. Серед них виділялася красою і безсоромністю одягу Пелагія. Згідно житія, єпископи відвернулися, а єпископ Нонн сказав, що нам усім варто було б дбати про спасіння власних душ, скільки ця дівчина трудилася над красою свого тіла.

Прийшовши в готель, святий Нонн старанно молився про порятунок Пелагії. У наступну неділю, коли Нонн здійснював Божественну літургію, Пелагія вперше прийшла в храм. Богослужіння і проповідь святого Нонна так вразили її, що вона прийшла в жах від свого грішного життя.

Вона виявила бажання хреститися, але не була впевнена, чи помилує її Господь. Святий Нонн втішив її надією на Боже милосердя і охрестив її.

Ставши християнкою, Пелагія зібрала своє майно і принесла Нонну. Нонн велів роздати його жебракам. Кілька днів потому, Пелагія, переодягнувшись у чоловічий одяг, покинула місто.

Вона прийшла в Єрусалим і тут прийняла чернечий постриг. Її прийняли за юнака. Влаштувавши собі келію на Оливній горі, вона закрилася в ній і почала вести суворе чернече життя в пості і молитві.

Жителі навколишніх місць вважали її за ченця Пелагія, євнуха. Після декількох років, досягши багатьох духовних дарувань, чернець Пелагій помер приблизно в 457 році. При похованні з'ясувалося, що померлий чернець - жінка.

Тропар

В тебе мати известно спасеся, еже по образу: приймши бо крест, последовала еси Христу, и, деющи, учила еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней. Темже и со Ангелы срадуется, преподобная Пелагие, дух твой.

Проект "Православні свята" реалізований "УНІАН-Релігії" за сприяння Київської Духовної Академії і Семінарії. При використанні матеріалу посилання на джерело обов'язкове.