20 жовтня - пам'ять святої мучениці Пелагії Тарсийської

Пелагія Тарсийська - християнська мучениця, яка жила в Тарсі під час правління імператора Діоклетіана. Пелагія народилася в третьому столітті в Тарсі, у Малій Азії, у родині знатних язичників.

Дівчина відрізнялася надзвичайною красою, отримала гарну освіту і імператор Діоклетіан вирішив зробити її дружиною свого усиновленого спадкоємця, який був полонений її красою.

Пелагія, чула про християн, їхню віру і мучеництво ы вирішила прийняти хрещення від єпископа Клінона, який перебував тоді в Тарсі. Разом з нею хрестилася і частина її слуг.

Після цього вона відмовилася вступати в шлюб з прийомним сином Діоклетіана і була приведена матір'ю до імператора, який, побачивши її красу захотів зробити її своєю дружиною.

Пелагія відмовила Діоклетіану, визнала себе християнкою і була спалена в розпеченому мідному волі. Кістки святої були зібрані місцевими християнами і поховані на одному з пагорбів в околицях міста. Імператор Костянтин I Великий побудував над мощами святої церкви.

Тропар

Агница Твоя, Иисусе, Пелагие зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и Тебе ищущи страдальчествую и сраспинаюся и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе и умираю за Тя, да и живу с Тобою; но яко жертву непорочную приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко Милостив, спаси души наша.

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