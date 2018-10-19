19 жовтня православні християни звертаються з молитвою до святого апостола Фоми

Апостолу Фомі моляться при зневірі, яка турбує душу, адже саме він пройшов цей тяжкий стан. Святий апостол Фома був родом з галілейського міста Пансади і займався рибальством. Почувши благовістя Ісуса Христа, він залишив усе і пішов за Ним. Апостол Фома входить до числа 12 учнів Спасителя.

Святий не повірив розповідям інших учнів про Воскресіння Ісуса Христа, і готовий був повірити у Воскреслого Господа тільки після того, як власноруч доторкнеться до ран Спасителя. На восьмий день після Воскресіння Господь явився апостолу Фомі і показав Свої рани. "Господь мій і Бог мій!" - вигукнув святий апостол.

За церковним переказом, святий апостол Фома заснував християнські Церкви в Палестині, Месопотамії, Парфії, Ефіопії та Індії. Проповідь Євангелія апостол підтвердив мученицькою смертю. За звернення до Христа сина і дружини правителя індійського міста Меліапора святий апостол був посаджений у темницю, зазнав тортур, і, нарешті, пронизаний п'ятьма списами, відійшов до Господа.

Про мученицьку смерть апостола Фоми в Індії повідомляється, що він загинув або в 68 році, або у 72 році. Його мощі перебували в Індії до IV століття. У 1293 році Марко Поло відвідав Індію. У своїх записках він повідомляє про відвідання гробниці апостола Фоми в Індії, в області Малабар, а також називає місцевих жителів «християнами апостола Фоми».

Починаючи з VII століття, документи згадують місто Каламін. Ось що писав про це святий Ісидор із Севільї: «Насправді, пробитий списом, він, тобто апостол Фома, загинув у місті Каламіні, в Індії, і там же був похований з почестями за 12 днів до січневих календ».

У латинських молитовниках того часу згадувалося місто Каламін місце в Індії, де апостол Фома перетерпів муки і був похований. Коли португальці в 1517 році знайшли місто Каламін, велика частина його стародавніх руїн уже пішла під воду. Тим не менш, місцеві жителі вказували на місце, яке називали «гробницею апостола Фоми».

Це була невелика прямокутна церква з прибудовами, дуже давня і вже зруйнована, в якій не було ніяких зображень, окрім хрестів. Частини мощів святого апостола Фоми є в Індії, Угорщині і на Афоні.

Тропар

Ученик Христов быв, Божественнаго собора апостольскаго сопричастник, неверствием бо Христово Воскресение известив и Того пречистую страсть осязанием уверив, Фомо всехвальне, и ныне нам проси мира и велия милости.

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