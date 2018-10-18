18 жовтня Православна Церква вшановує пам'ять святого священномученика Діонісія Олександрійського (відео)

Священномученик Діонісій, єпископ Олександрійський, був у зрілому віці хрещений знаменитим учителем Церкви Оригеном в третьому столітті і став його учнем. Згодом він був наставником Олександрійської школи, а потім, у 247 році, поставлений в єпископа міста Олександрії.

Багато сил докладав святитель Діонісій для захисту Православ'я і зміцнював свою паству під час гонінь від імператорів Декия і Валеріана.

Святий єпископ зазнав багато страждань.

Коли в Олександрії з'явилася чума, святитель закликав свою паству доглядати рівним чином за хворими християнами і язичниками і ховати померлих. Святитель помер у 264 або 265 році.

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