17 жовтня – день пам'яті преподобного Аммона Єгипетського

Преподобний Аммон Єгипетський був вихований у християнському благочесті.

Він одружився за бажанням рідних, але за згодою з дружиною зберіг дівоцтво і став жити з нею як брат з сестрою.

20 років духовне подружжя трудилося в пості, молитві і спільних подвигах. Потім подружжя продовжило жити нарізно один від одного. Дружина Аммона залишилася вдома і заснувала жіночий монастир.

Аммон пішов у Нітрійскую пустелю, де перебував 22 роки і досяг високої духовної досконалості, а також дару чудотворіння та прозорливості. Преподобний Аммон часто приходив за благословенням до преподобного Антонія Великого.

У передсмертну годину Аммона святий Антоній побачив, як ангели з радістю піднімали на небо душу цього праведника. Преподобний Аммон помер у середині четвертого століття.

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