17 жовтня – пам'ять преподобного Павла Препростого

Преподобний Павло Препростий жив у четвертому столітті. Препростим він названий за своє чисте серце та незлобливість.

Преподобний був одружений, але коли дізнався про невірність дружини, залишив її і пішов у пустелю до преподобного Антонія Великого.

Павлу було вже 60 років, і святий Антоній спершу не прийняв його. Він вважав його нездатним до важкого відлюдницького життя. Три дні стояв Павло біля келії подвижника і сказав, що швидше помре, ніж піде звідси.

Тоді преподобний Антоній поселив Павла до себе, довго випробовував його терпіння і смирення важкою працею, суворим постом, нічними пильнуваннями, співом псалмів і земними поклонами. Нарешті преподобний Антоній дозволив йому поселитися в окремій келії.

За багаторічний подвиг преподобного Павла Господь дарував прозорливість і владу виганяти бісів. Коли до преподобного Антонія привели біснуватого юнака, він направив хворого до преподобного Павла зі словами: "Великі у вірі можуть виганяти тільки малих бісів, а смиренні, як Павло Препростий, мають владу над князями бісівськими".

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