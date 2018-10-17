17 жовтня – набуття мощей святителів: Гурія, архієпископа Казанського і Варсонофія, єпископа Тверського

Набуття мощей святителя Гурія, архієпископа Казанського і Варсонофія, єпископа Тверського, відбулося в Казані, у кінці шістнадцятого століття.

При будівництві нової кам'яної церкви на честь Преображення Господнього в Спасо-Преображенському монастирі, заснованому святителем Варсонофієм, біля вівтарної стіни давнього дерев'яного храму були викопані гробниці з тілами святителів.

Незвичайність виду нетлінних трун понудила святителя Ермогена зі страхом Божим та відвагою відкрити гробниці при великому скупченні народу.

Згідно з доповіддю архієпископа Чебоксарського і Чуваського Веніаміна (Новицького) Патріарх Московський Пимен благословив творити в першу неділю після 4 жовтня соборну пам'ять всім Казанським святителям.

Тропар

Первии учителие прежде темному, ныне же светлому и новопросвещенному граду Казани, первии возвестителие пути спасительнаго, истиннии хранителие апостольских преданий, столпи непоколебимии, благочестия учителие и Православия наставницы, Гурие и Варсонофие, Владыку всех молите мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.

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