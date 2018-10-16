16 жовтня православні вшановують пам'ять преподобного Діонісія, затворника Печерського (відео)
Преподобний Діонісій, затворник Печерський, на прізвисько «Тріска», був у священицькому сані.
У 1463 році під час пасхальної утрені Діонісій обходив з кадінням мощі святих угодників в Антонієвих печерах. Коли преподобний вигукнув: "Святі отці і браття! Христос воскрес!", як грім, пролунала відповідь від святих мощей: "Воістину воскрес!".
З того дня преподобний Діонісій пішов у затвор і після багатьох трудів відійшов до Господа. Преподобний похований у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.
Тропар
Жертву Безкровную приносивый Господеви непорочне и служивый Ему по званию своему многое время неленостне, священне Дионисие, молися о нас, любовию чтущих тя.
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