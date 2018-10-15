15 жовтня - пам'ять блаженного Андрія Юродивого

Блаженний Андрій, Христа заради юродивий, був слов'янином і жив у десятому столітті в Константинополі. З юних років він відвідував храм і читав священні книги.

Одного разу в сонному видінні блаженний побачив два війська. В одному були воїни у світлих шатах, в іншому - чорні й страшні демони. Ангел Божий, який тримав у руці чудові вінки, сказав Андрію, що ці вінки - небесний скарб, яким Господь нагороджує своїх вірних, переможців чорної орди.

Ангел звернувся зі словами, в яких закликав Андрія на подвиг юродства, добровільного божевілля, заради Христа.

Блаженний зрозумів, що Сам Господь закликає його на подвиг. З цього часу Андрій почав ходити по вулицях міста в лахмітті, ніби розум його потьмарився. Багато років він терпів глузування й образи.

Святий благодушно зносив побої, голод і спрагу, холод і спеку, просячи милостиню й віддаючи її іншим жебракам. За своє велике терпіння й смирення святий отримав від Господа дар пророцтва й прозорливості.

Під час молитви у Влахернському храмі святий Андрій сподобився побачити Пресвяту Богородицю, Яка покрила всіх людей Своїм омофором. Помер блаженний Андрій в 936 році.

Тропар

Глас апостола Твоего Павла услышав, глаголющ: мы юроди Христа ради, раб Твой, Андрей, юрод бысть на земли Тебе ради, Христе Боже. Темже ныне память его почитающе, Тебе молимся, Господи, спаси души наша.

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