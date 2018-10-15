15 жовтня Церква вшановує пам'ять святих мучеників Кипріяна, Юстини і Феоктиста (відео)

Святий Кипріан був язичником, родом з Антіохії. Ще в ранньому дитинстві батьки віддали його на служіння язичницьким богам.

До тридцяти років Кипріан навчався в найбільших центрах язичництва - на горі Олімп, у містах Аргосі і Таврополі, в єгипетському місті Мемфісі і у Вавилоні. Вивчивши премудрість язичницької філософії і чаклунства, він був висвячений на Олімпі в жерці.

Він отримав велику силу покликання нечистих духів. В Антіохії Кіпріан дивував людей здатністю керувати стихіями, насилати хвороби і рани, викликати мерців. У тому самому місті жила християнка, дівчина по імені Іустина.

Вона прийняла хрещення разом з батьками, проводила життя в пості та молитві, а також дала обітницю безшлюбності. Коли юнак Аглаїд запропонував Іустині стати його дружиною, то свята мучениця відповіла відмовою. Аглаїд звернувся до Кіпріана і просив його з допомогою чарів схилити Іустину до заміжжя.

Як не намагався Кипріан, нічого не міг зробити, тому що свята мучениця молитвою і постом руйнувала всі задуми диявола. Усі чари зникали навіть від імені святої дівчини. Киприан у гніві наслав хвороби на сім'ю Іустини і все місто, але й тут був переможений її молитвою. Кіпріан усвідомив усю безпорадність диявола перед Господом і з глибоким покаянням прийшов до місцевого єпископа Анфіма і віддав на спалення всі свої книги.

На інший день він знаходився в церкві і не хотів виходити з неї, поки не прийняв святого хрещення. Через сім днів після хрещення він був поставлений у чтеця, на двадцятий день - в іподиякона, на тридцятий - у диякона, а через рік висвячений у священика. Незабаром святий Кипріан був возведений у сан єпископа. Свята Іустина пішла в монастир і була обрана ігуменею.

Під час гоніння на християн при імператорі Діоклетіані єпископ Кипріан та ігуменя Іустина були схоплені і привезені в Никомидію, де після жорстоких мук були обезголовлені. Воїн Феоктист побачив страждання святих і оголосив себе християнином. Він був страчений разом з ними.

Священномученик Кипріан, свята мучениця Іустина і святий мученик Феоктист були вбиті в Нікомидії в 304 році. Християни часто вдаються до молитовної допомоги цих святих у боротьбі з нечистими духами.

Тропар

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, богодухновенне, в видения восход: сего ради, слово истины исправляя, и веры ради пострадал еси даже до крове, священномучениче Киприане, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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