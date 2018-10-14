14 жовтня Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Романа Солодкопівця

Преподобний Роман Солодкоспівець жив у п'ятому столітті в сирійському місті Емесі. Переїхавши до Константинополя, він став паламарем у храмі Святої Софії. Ночами преподобний усамітнювався на молитву в полі або в заміському Влахернському храмі.

Святий Роман не мав дару читання й співу. Одного разу, напередодні свята Різдва Христового, він читав кафізми, але так погано, що його змінив інший чтець, а клірики осміяли Романа. Засмучений юнак довго молився перед іконою Пресвятої Богородиці.

Вночі в сонному видінні Матір Божа з'явилася святому і, подавши сувій, звеліла з'їсти. Так преподобний Роман отримав дар книжкового розуміння, написання й виконання церковних співів. Це було в день Різдва Христового. За нічним богослужінням святої Роман чудовим голосом проспівав у храмі свій перший піснеспів.

За старанне служіння святий Роман був висвячений у сан диякона і став вчителем співу. До самої своєї смерті, яка послідувала близько 556 року, преподобним дияконом Романом Солодкоспівцем було складено до тисячі церковних піснеспівів, якими християни і до сьогодні прославляють Господа.

Тропар

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу: приим бо крест, последовал еси Христу и, действуя, учил еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души вещи безсмертней. Темже и со Ангелы срадуется, преподобне Романе, дух твой.

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