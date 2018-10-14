14 жовтня - Покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці (відео)

Подія, що лягла в основу свята Покрови Пресвятої Богородиці, відбулося в середині X століття в Константинополі. Місто було тоді столицею Візантійської імперії, якою правив Лев VI Мудрий. Незважаючи на свою вченість, імператор був поганим воєноначальником, тому багато завойовники хотіли захопити багатий Константинополь. Цього разу місто оточили сарацини, за іншими даними русичі. Греки були не в силах захиститися від них.

У надії на милість Божу правитель звелів усім зібратися для молитви у Влахернському храмі, де зберігалася Різа Божої Матері. Як повідомляє церковний переказ, у храмі в цей час молився раб візантійського вельможі Андрій, Христа ради юродивий, родом слов'янин. Саме він і побачив під час моління Богородицю, осяяну небесним світлом і оточену сонмом ангелів і святих.

Схиливши коліна, Діва Марія зі сльозами молилася за християн, а потім, знявши зі Своєї голови плат, простягнула його над усіма, хто стояв у храмі, захищаючи їх від ворогів видимих і невидимих. Андрій, тремтячи, запитав блаженного Єпіфанія, що стояв поряд з ним: "Чи бачиш, брате, Царицю і Пані, що молиться про весь світ?". Єпіфаній відповів: "Бачу, святий отче, і жахаюся".

Літописи свідчать, що з невідомих причин нападники зняли облогу і пішли, Константинополь був врятований. Це явище Пресвятої Богородиці, яка Своїм Покровом захищає всіх, хто шукає Її заступництва, і згадується під час свята.

На Русі на честь Покрова освячували більшість козацьких церков. Покровським був головний храм Запорізької Січі.

З перших років свого існування козацтво у своїх молитвах зверталося до Божої Матерії з надією, що Пречиста покриє своїм омофором православне воїнство під час відстоювання прабатьківськії віри, допоможе у звільненні братів і сестер з бусурманську полону.

Це свято широко відзначалось серед селян, з ним було пов'язано безліч прикмет. На Покров незаміжні дівчата приходили в храм, щоб просити Пресвяту Богородицю про швидке і вдале заміжжя.

Тропар

Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим Покровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

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