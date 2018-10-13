13 жовтня - день пам'яті святителя Михаїла, першого митрополита Київського

Святитель Михаїл, перший митрополит Київський, за деякими джерелами був родом сирієць, за іншими - болгарин або серб. У 989 році він прибув з Херсонеса разом з іншими священнослужителями до святого рівноапостольного князя Володимира, який незадовго до цього прийняв Хрещення.

На долю першого митрополита Руської Церкви випало нелегке, але благодатне служіння. Він ревно обходив Руську землю, проповідував Святе Євангеліє, хрестив і повчав учорашніх язичників. Святитель засновував перші храми і духовні училища.

У Ростові він заснував першу дерев'яну церкву на честь Успіння Пресвятої Богородиці і поставив там єпископом Феодора Грека. Святитель Михаїл був мудрим і тихим, хоча і суворим ієрархом.

Упокоївся святитель Михаїл у 992 році і був похований у Десятинній церкві Пресвятої Богородиці в Києві. Близько 1103 року при святому ігумені Феоктисті його святі останки були перенесені до Антонієвої печери, а 1 жовтня 1730 року у Свято-Успенський собор Києво-Печерської лаври.

Тропар

Днесь пророчествие во апостолех Первозваннаго исполнися, се бо на сих горах возсия благодать и вера умножися. И иже неверием обветшавшии божественною купелию отродишася и быша людие обновления, цаpское священие, язык свят, Христово стадо, емуже ты первый пастырь явился еси, яко первeе Крещением послуживый. И ныне, предстоя Владыце Христу Богу, моли всем сыновом русским спастися, имаши бо дерзновение, яко иерарх Божий и священнослужитель.

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