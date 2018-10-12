12 жовтня - пам'ять святого Феофана Милостивого (відео)

Преподобний Феофан був жителем Сирійського міста Гази. Він був дуже добрим і милосердним, приймав мандрівників, допомагав бідним, хворим, і все своє майно витратив на допомогу ближнім, а сам залишився в злиднях.

Про втрату майна святий Феофан анітрохи не шкодував, але його чекало більше випробування: він позбувся здоров'я і хвороба завдавала йому великі страждання.

Тіло його стало набрякати, розкладатися і смердіти. Але і це випробування преподобний терпів благодушно, за все дякуючи Богові. Коли він помирав, почалася страшна буря, і дружина його засмутилася, що не зможе навіть поховати його, як слід.

Святий втішив її: «Не плач, дружино, досі тривало випробування, але ось настає помилування від Милосердного Бога, так як у годину моєї смерті припиниться, з волі Божої, негода».

Так і сталося: як тільки він віддав свою душу Господу, настала тиша. Після смерті тіло святого Феофана зовсім очистилося від ран і гною і стало пахнути, виділяючи благодатне цілюще миро.

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