12 жовтня - пам'ять преподобного Киріака, відлюдника Палестинського

Святий Киріак був сином священика і походив родом з Корінфа. Він прийняв постриг у преподобного Євфимія Великого. Останній, передбачивши в юнакові великі Божі дарування, постриг його в чернечий образ і направив під керівництво преподобного Герасима, який працював на Йордані в обителі святого Феоктиста.

Святий Герасим, побачивши молодість Киріака, вказав йому жити в постійному спілкуванні з братією монастиря. Молодий чернець ревно виконував монастирські послухи, старанно молився, мало спав, їжу брав через день, харчуючись тільки хлібом і водою. У Великий піст святий Герасим, віддалився в пустелю Руфа і взяв із собою Киріака. У повній самоті подвижники посилювали свої труди.

Після повернення в лавру преподобного Євфимія святий Киріак попросив собі відокремлену келію і там молився в мовчанні. У віці тридцяти семи років він був висвячений у сан диякона. Потім святий Киріак перебрався в Сукійський монастир преподобного Харитона.

Через кілька років преподобний Киріак був хіротонісаний у пресвітера і призначений канонархом. На цьому послусі він працював 18 років. В обителі святий Киріак провів 30 років. З сімдесятирічного віку преподобний перебував у пустелях Натуфа, Руфа, Сусаким. Однак сюди до нього приходили хворі і біснуваті.

Преподобний зціляв їх хресним знаменням і молитвою. Прийшла братія із Сукійського монастиря і просила його духовної допомоги під час голоду і хвороб, які наступили в обителі. Вони благали святого Киріака повернутися в обитель, і преподобний оселився в печері, де раніше жив преподобний Харитон.

На дев'яносто дев'ятому році життя преподобний Киріак знову пішов у Сусаким і там жив зі своїм учнем Іоанном. У пустелі преподобному Киріаку служив величезний лев, який охороняв його від розбійників. Проживши 109 років, преподобний благословив усіх і з молитвою тихо відійшов до Господа в 556 році.

Тропар

Пустынный житель, и в телеси Ангел, и чудотворец показался еси, богоносе отче наш Кириаче, постом, бдением, молитвою Небесная дарования приим, исцеляеши недужныя и души верою притекающих к тебе. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.

Проект "Православні свята" реалізований "УНІАН-Релігії" за сприяння Київської духовної академії і семінарії. При використанні матеріалу посилання на джерело обов'язкове.