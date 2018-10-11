11 жовтня православні вшановують святих Кирила і Марію, батьків преподобного Сергія Радонезького

Преподобні Кирил і Марія належали до знатного боярського роду. За стародавніми ростовськими переказами, боярин Кирило походив зі старовинного роду Симоновичів, родоначальником якого був один з нащадків варязького князя Африкана - Сімон.

Нащадки Симона переїхали на північний схід Русі у свиті князя Юрія Володимировича Долгорукого. На початку XIV століття маєток преподобних Кирила і Марії розташовувався недалеко від Ростова Великого в селі Варниці.

Боярин Кирило перебував на службі в Ростовських князів, яких він, як один із самих близьких до них людей, не раз супроводжував у Золоту Орду. Це були небезпечні подорожі, з яких багато князів та бояр не поверталися, гинучи за батьківську віру. Жили Кирил і Марія просто, їх домашній побут був близьким до селянського й надзвичайно побожним. Добрі батьки виховували дітей у смиренні, цнотливості і любові.

Варфоломій, майбутній преподобний Сергій Радонезький, був другим сином Кирила і Марії. Перед його народженням сталося диво, яке вказало на те, що він буде великий перед Богом і стане справжнім служителем Живоначальної Трійці.

У похилих роках боярину Кирилу довелося покинути ростовську землю і переїхати в Радонеж. У всіх своїх шляхах преподобні зберігали душевний мир і уповання на Бога. У старості боярин Кирил більше не міг нести служби, і цей обов'язок узяв на себе його старший син Стефан, який до того часу одружився.

У кінці життя преподобні Кирило і Марія прийняли чернецтво і пішли на проживання в Хотьків монастир. Тут вони провели останні дні свого життя в безперестанній молитві, прийнявши схиму - великий ангельський образ. Канонізація святих відбулася в 1992 році.

Тропар

Блаженств Христовых причастницы, честнаго супружества и попечения о чадех добрый образе, праведнии Кирилле и Марие, плод благочестия, Сергия преподобнаго нам явившии, с ним же усердно молите Господа низпослати нам дух любве и смиренномудрия, да в мире и единомыслии прославим Троицу Единосущную.

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