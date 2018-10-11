11 жовтня Православна Церква урочисто згадує преподобних отців Києво-Печерських (відео)

У Ближніх печерах Києво-Печерської Лаври покояться мощі сімдесяти трьох преподобних отців.

Найбільш відомі з них: основоположник чернецтва на Русі преподобний Антоній (мощі його приховані); преподобний Прохор Лободник, який годував Київ під час голоду солодким хлібом, випеченим з трави лободи; свята праведна Ульянія, княжна Ольшанська; преподобний Варлаам - перший ігумен Печерського монастиря; святий Марк Гробокопач, який готував місця для спочилих братів обителі; преподобний Нестор Літописець - помічник всіх учнів і автор «Повісті времених літ»; преподобномученик Мойсей Угрин, до якого звертаються при спокусах блудного характеру, святий Аліпій - покровитель іконописців, а також дванадцять святих греків-будівельників, які працювали над створенням Великої лаврської церкви, в честь Успіння Богоматері.

Крім перерахованих святих, серед Печерських преподобних відомо тридцять угодників Божих, від яких збереглися мироточиві глави. Немає сумніву, що відомі далеко не всі імена преподобних отців Києво-Печерських.

В загальній пам'яті Собору прославляються всі отці, які просіяли подвигами в печерах. У співі святкового богослужіння про це сказано так: "Восхвалити по единому, кто возможет, святыя Твоя, Блаже, изочту их и паче песка умножатся. Но Сам, Владыко Христе, исчитаяй множество звезд и всем имена нарицаяй, яви им мольбы наша...".

Тропар

Столп огнезрачный и светоносное солнце, возсиявшее на горе Печерстей, великаго Антония со всем собором богоносных отец приводим Тебе, Христе, в молитву, ихже ради молим подаждь обители нашей благодать и душам нашим велию милость.

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